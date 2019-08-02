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برلمان

وفد مطوبس يناقش الاستعداد للعام الدراسي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:01 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
اجتمعت اللجنة المركزية للوفد بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، برئاسة محمد نجيب زغلول، لمناقشة قضايا ومشكلات التعليم بمركز مطوبس، واحتياجات المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا مفصلا لعرضه على الجهات المعنية خلال أيام، وناقشت اللجنة العديد من الملفات المهمة التي تهم أهالي مطوبس والتي سوف يتناولها الوفد تباعا.

حضر الاجتماع كل من ماهر وهبان السكرتير العام، واحمد القلشانى، وعبد الحليم المنفى، والسيد جوده، واحمد سلام رئس لجنة البندر، وإبراهيم درويش، وعادل المسمارى، والدكتور علاء طه، عبد الراضى مرزوق، ومشمشه بدر.

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