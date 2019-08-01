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مدرب شباب اليد: تسلمت منتخب مصر بالمركز الـ 15

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:49 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
البهي عمرو
قال طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد، إن آخر تدريب لهم فى مصر كان في بداية يوليو قبل السفر للمشاركة فى بطولة العالم التى أقيمت فى اسبانيا.

وأضاف محروس، خلال حواره ببرنامج، " يحدث فى مصر" على قناة، ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه سعيد بما حققه في بطولة العالم التى أقيمت فى إسبانيا و حصولنا على المركز الثالث.

وأشار إلى أنه كان يحلم بالحصول على بطولة العالم، وأنه منذ توليه مسئولية المنتخب من البداية هدفه كأس العالم.

وتابع:" توليت المسئولية منذ عام ونصف العام عقب خسارة المنتخب فى هذا التوقيت إفريقيا وترتيبهم فى بطولة العالم كان الـ 15" .

وأوضح أنه حقق أرقاما مميزة فى بطولة افريقيا بعد تولي المسئولية.

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