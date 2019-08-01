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ديني

الإفتاء لـ المعلمين: لا يجوز ضرب الطلاب في المدارس .. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:30 م
حكم ضرب الطلاب
حكم ضرب الطلاب
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا ضرب التلاميذ في المدارس، ويحق لولي الأمر منع الضرب في المدارس بمراحل التعليم المختلفة، وتوقيع العقوبة على من يمارس ذلك.

وقال «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ضرب المعلم للطلاب؟»، إنه على المعلم أن يكون ناصحًا ومُرشدًا ومشجعًا للطلاب، محذرًا من أن الضرب أصبح الآن مُجرمًا.

وتساءَل: «كم من تلميذ كره المعلم والتعليم وحتى الشيخ الذي يحفظه القرآن بسبب الضرب، فالضرب ليس طريقة صحيحة للتربية، والضرب يكون للوعظ والتذكير، وينبغي أن لا يترك أثرا على البدن أو يحدث ألما.

ونبه على أن الإسلام هو دين الرحمة، ووصف اللهُ حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».

وأشار إلى أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا»، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قَطُّ، فوجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك.

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