تسليم شقق المرحلة الأولى لـ دار مصر بالقاهرة الجديدة الأحد

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، تسليم 336 وحدة سكنية لـ14 عمارة للفائزين بها بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود (111) بمدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل.



ومن المقرر تسليم الوحدات بالعمارات رقم (148 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 159 – 167 – 168 – 177 – 215 – 216 – 217 - 219)، وعلى المواطن الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك إلى مقر جهاز المدينة بالتجمع الأول ومعه خطاب البنك وتسليمه بمكتب خدمة المواطنين والمستندات المطلوبة، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

