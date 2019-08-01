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نجم شباب اليد: تم سحب هواتفنا المحمولة لمدة شهر خلال البطولة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:47 م
منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
البهي عمرو
قال الكابتن محمد سليمان المحلل الفني لمنتخب شباب اليد، إنه يقوم بتحليل أداء المنتخبات التى سيتم مقابلتها، موضحًا أنه يقوم بوضع مناطق القوة والضعف فى الفريق المنافس للعب عليها.

وأضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج، " يحدث فى مصر" المذاع على قناة، أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه يقوم بطرح الخطط على الكابتن طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد، فى حالة طالبه بعرض نقاط القوة لأي لاعب معين من المنتخب المنافس أقوم بعرض طريقة اللعب عليه.

وفى نفس السياق قال محسن رمضان لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن أول مكالمة قام بإجرائها بعد الحصول على المركز الثالث ببطولة العالم لليد التى كانت فى إسبانيا.

وتابع: "تم سحب هواتفنا المحمولة لمدة شهر خلال البطولة ولم نكن نحصل عليها إلا نصف ساعة يوميا للاطمئنان على الأهل، ولم نستطع متابعة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

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