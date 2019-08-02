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اقتصاد

التموين تعلن عن استعداداتها لعيد الأضحى في مؤتمر صحفي السبت

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:30 ص
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح
تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد غد السبت، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ونتائج المرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتي".

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم، الخميس - أنه سيتم خلال المؤتمر عرض مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، إضافة إلى موقف الأوكازيون الصيفي، كما سيتم عرض موقف تطوير مكاتب التموين.

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