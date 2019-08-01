ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خليط سحري لعلاج التهاب المفاصل والتقليل من آلام العظام

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:44 م
صدى البلد
ريهام قدري
يعاني الكثير من الاشخاص من آلام العظام، وهناك أسباب متعددة للشعور بألم العظام وطرق علاجها.وتقول خبيرة التغذية مروة امام علي صفحتها الشخصية على فيسبوك ان آلام العظام من الامراض الشائعة اليوم التى تصيب كبار السن والشباب ايضًا.
وهناك عدة أمراض تسبب ألم العظام.
١- نقص فيتامين د.
٢- إلتهاب المفاصل الروماتويدى.
٣- نقص المعادن.
٤- مرض النقرس.
٥- مرض الروماتويد.
٦- مشاكل الغضاريف.
لكل مرض من هذه الأمراض أعراض مختلفة وأحيانًا متشابهة ولكن هناك مجموعة من الزيوت تساعد علي علاج التهابات المفاصل وتقلل من آلام العظام

المكونات :-
زيت زيتون - زيت كافور -زيت قرنفل - زيت قرفة -زيت دهن النعام - زيت نعناع

نضع المكونات علي المكان المطلوب و بعد يدلك المكان جيدا لمده ١٠ دقائق ويدهن كريم بعدها مضاد للالتهابات.

هذه الزيوت هي عامل مساعد مع عرض العظام لعلاج التهابات المفاصل.

ترشيحاتنا

موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

الصفقة طارت .. تقارير تنفي انتقال مهاجم مازيمبي إلى الاهلي

سلطنة عمان تعلن أول أيام عيد الأضحي المبارك

سوسن بدر: الممثلة بتحتاس بعد الـ 30 وما حدث معى معجزة

الإسماعيلي يحصل على خدمات مهاجم الأهلي

الرياح العاصفة تُطيح بمبنى على الناس في بريطانيا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء