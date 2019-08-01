خليط سحري لعلاج التهاب المفاصل والتقليل من آلام العظام

يعاني الكثير من الاشخاص من آلام العظام، وهناك أسباب متعددة للشعور بألم العظام وطرق علاجها.وتقول خبيرة التغذية مروة امام علي صفحتها الشخصية على فيسبوك ان آلام العظام من الامراض الشائعة اليوم التى تصيب كبار السن والشباب ايضًا.

وهناك عدة أمراض تسبب ألم العظام.

١- نقص فيتامين د.

٢- إلتهاب المفاصل الروماتويدى.

٣- نقص المعادن.

٤- مرض النقرس.

٥- مرض الروماتويد.

٦- مشاكل الغضاريف.

لكل مرض من هذه الأمراض أعراض مختلفة وأحيانًا متشابهة ولكن هناك مجموعة من الزيوت تساعد علي علاج التهابات المفاصل وتقلل من آلام العظام



المكونات :-

زيت زيتون - زيت كافور -زيت قرنفل - زيت قرفة -زيت دهن النعام - زيت نعناع



نضع المكونات علي المكان المطلوب و بعد يدلك المكان جيدا لمده ١٠ دقائق ويدهن كريم بعدها مضاد للالتهابات.



هذه الزيوت هي عامل مساعد مع عرض العظام لعلاج التهابات المفاصل.

