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شاهد.. صيادون يحاولون إنقاذ حوت بطول عشرة أمتار في بيرو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صيادون يحاولون إنقاذ
صيادون يحاولون إنقاذ حوت بطول عشرة أمتار من في بيرو
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو لمحاولة الصيادين في بيرو إنقاذ حوت طوله 10 أمتار، حيث سارع عشرات الصيادين والمتطوعين في البيرو على مدار يومي 30 و 31 يوليو في إنقاذ حوت من نوع "هامباك" كان عالقا في شباك الصيد وسحبته التيارات البحرية الى الشاطئ.

وأظهر الفيديو، الحالة المزرية التي كان بها الحوت بعد خروجه الماء، نظرا لصعوبة التنفس.

وقد أشار بعض الخبراء إلي أن وزن تلك الحيتان قد يصل لـ 40 طنًا وطول 60 قدمًا أي 18 مترًا. وهي تشتهر بالقفز خارج المياه، الشيء الذي يجذب الكثير من الناس إلى البحار لمشاهدتها.

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