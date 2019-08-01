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رياضة

موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:27 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي ... 

تركي آل الشيخ يشتري نادي إسباني .. تعرف على القيمة

- كشفت تقارير صحفية إسبانية منذ قليل، عن انتهاء تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، من كافة إجراءات شرائه نادي ألميريا الإسباني.

مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية بالموسم الجديد

- أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني القائمة الأفريقية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دورى الأبطال، والتي قيَّد فيها الجهاز الفني 26 لاعبا، شهدت مفاجآت من العيار الثقيل.

لاسارتي يوافق على إعارة ناصر ماهر

-أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقته على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق.

إعلانها مرتبط برحيل لاعب.. الأهلي يتعاقد مع صفقة أفريقية من العيار الثقيل

- أنهي الأهلي اتفاقه مع جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يعين أسطورة الأهلي مستشارًا فنيًا خلفا لـ أحمد حسن

- أعلن نادي بيراميدز عن تكليف عبدالعزيز عبد الشافي "زيزو" لاعب النادي الأهلي السابق لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة القادمة.

مفاجأة.. نادي ليفربول يعلن بيع ملعبه

- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا بيع ملعبه ميلوود الخاص بالتدريبات وذلك لإحدى شركات التطوير المعماري وهي شركة توروس هاوسينج ديفليبور.

قرار تاريخي .. اتحاد الكرة ينصف مدربي الأندية قبل انطلاق الدوري

- حسم اتحاد الكرة الموقف النهائى الخاص بتوثيق عقود المديرين الفنيين الذين يعملون فى الدورى الممتاز بداية من الموسم الكروي الجديد 2019 -2020.

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