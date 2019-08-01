موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي ...- كشفت تقارير صحفية إسبانية منذ قليل، عن انتهاء تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، من كافة إجراءات شرائه نادي ألميريا الإسباني.- أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني القائمة الأفريقية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دورى الأبطال، والتي قيَّد فيها الجهاز الفني 26 لاعبا، شهدت مفاجآت من العيار الثقيل.-أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقته على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق.- أنهي الأهلي اتفاقه مع جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.- أعلن نادي بيراميدز عن تكليف عبدالعزيز عبد الشافي "زيزو" لاعب النادي الأهلي السابق لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة القادمة.- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا بيع ملعبه ميلوود الخاص بالتدريبات وذلك لإحدى شركات التطوير المعماري وهي شركة توروس هاوسينج ديفليبور.- حسم اتحاد الكرة الموقف النهائى الخاص بتوثيق عقود المديرين الفنيين الذين يعملون فى الدورى الممتاز بداية من الموسم الكروي الجديد 2019 -2020.