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شهاب عبد الله نجم شباب اليد: دخلت المجال بالصدفة .. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:16 ص
منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
البهي عمرو
قال الكابتن شهاب عبد الله، لاعب منتخب شباب اليد، إنه بدأ اللعب فى كرة اليد منذ 12 سنة ماضية، مؤكدًا أنه بدأ فى سن الـ 8 سنوات.

وأضاف شهاب عبد الله، خلال حواره ببرنامج، "يحدث فى مصر" المذاع على قناة، أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه مارس كرة اليد بالصدفة، وأكد أنه كان يتمنى لاعب كرة القدم.

وفى نفس السياق قال محمد الأزهري، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إنه يلعب فى فريق الزمالك، وبدأ فى سن الـ 6 سنوات لممارسة كرة اليد.

وتابع محمد الأزهري : "أنه كان يتمنى الحصول على المركز الأول ببطولة العالم لليد، ولكن لم نستطيع إلا الحصول على المركز الثالث.

وأوضح محمد الأزهري أن الجميع يلعب بأسم مصر ومن أجل مصر .

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