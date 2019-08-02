مؤشر البورصة يخسر 5% خلال شهر يوليو

أغلق مؤشر البورصة الرئيسي ايجى اكس 30 تعاملات شهر يوليو الماضي، عند 13,392.47 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 5.02 %، بينما سجل مؤشر ايجى S&P انخفاضا بنحو 4.52 % مغلقا الفترة عند 2,063.46 نقطةـ



بينما سجل مؤشر اكس 70 هبوطا 13.8 % مغلقا الفترة عند 520.28 نقطة.



بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 6.14 % مغلقا عند 16,309.46 نقطة.



بلغ إجمالي القيمة السوقية 715.1 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 5.42 % خلال الفترة، ليخسر نحو 41 مليار جنيه.