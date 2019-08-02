نفعلها دون وعي .. 6 أساليب خاطئة لغسل الشعر

يعتمد الكثير في الصيف علي الاستحمام بشكل متكرر بسبب درجات الحرارة المرتفعة واستخدام اساليب خاطئة في غسل الشعر.. إليكِ الطرق الصحيحة لغسل الشعر.



1-عدم غسل الشعر بشكل مفرط فإن غالبية الأشخاص ليسوا بحاجة لغسل شعرهم يوميًا.



2- نسبة الشامبو والبلسم : ينصح مصففو الشعر بخصوص طريقة غسل الشعر بغسل الشعر مرتين بشامبو وفي النهاية مره واحدة باستعمال المرطب او البلسم.



3- لا تغسلوا بقوة زائدة ينصح باستعمال الشامبو داخل الشعر وفروة الرأس بحركات ناعمة ولطيفة وليس بعنف.



4- لأصحاب الشعر المجعد ينصح الخبراء بغسل الشعر المجعد مع مرطب فقط وينصح بالتخلي عن الشامبو بشكل كامل.



5- الابتعاد عن المياة الساخنة والاعتماد علي مياه فاترة. المياه الحارة يمكن أن تسبب ضررا لجلد فروة الرأس ويمكن أن تبقي على حروق والمياه الباردة على الأغلب لن تقوم بتنظيف الأوساخ بشكل جيد من الشعر.



6- شعور بالحكة في فروة الرأس بعد الغسل : يمكن أن ينبع هذا الأمر من عدة أسباب .. يمكن أن يكون الشامبو والمرطب غير مناسبين لنوع الشعر.