ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفعلها دون وعي .. 6 أساليب خاطئة لغسل الشعر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتمد الكثير في الصيف علي الاستحمام بشكل متكرر بسبب درجات الحرارة المرتفعة واستخدام اساليب خاطئة في غسل الشعر.. إليكِ الطرق الصحيحة لغسل الشعر.

1-عدم غسل الشعر بشكل مفرط فإن غالبية الأشخاص ليسوا بحاجة لغسل شعرهم يوميًا.

2- نسبة الشامبو والبلسم : ينصح مصففو الشعر بخصوص طريقة غسل الشعر بغسل الشعر مرتين بشامبو وفي النهاية مره واحدة باستعمال المرطب او البلسم.

3- لا تغسلوا بقوة زائدة ينصح باستعمال الشامبو داخل الشعر وفروة الرأس بحركات ناعمة ولطيفة وليس بعنف.

4- لأصحاب الشعر المجعد ينصح الخبراء بغسل الشعر المجعد مع مرطب فقط وينصح بالتخلي عن الشامبو بشكل كامل.

5- الابتعاد عن المياة الساخنة والاعتماد علي مياه فاترة. المياه الحارة يمكن أن تسبب ضررا لجلد فروة الرأس ويمكن أن تبقي على حروق والمياه الباردة على الأغلب لن تقوم بتنظيف الأوساخ بشكل جيد من الشعر.

6- شعور بالحكة في فروة الرأس بعد الغسل : يمكن أن ينبع هذا الأمر من عدة أسباب .. يمكن أن يكون الشامبو والمرطب غير مناسبين لنوع الشعر.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. نادي ليفربول يعلن بيع ملعبه

الرياح العاصفة تُطيح بمبنى على الناس في بريطانيا.. صور

الخوف من الفضيحة.. 10 مشاهد فى جريمة قتل عروس المنوفية يوم الصباحية .. فيديو وصور

مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية بالموسم الجديد

إعلانها مرتبط برحيل لاعب.. الأهلي يتعاقد مع صفقة أفريقية من العيار الثقيل

اديهم كمان.. ياسمين الخطيب توجه رسالة نارية لـ زوج أنغام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء