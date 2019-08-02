ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين القاهرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد مهدي
تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة القاهرة سيولة مرورية على أغلب الأنحاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، لم تتلق أي بلاغات تفيد بوقوع حوادث أو مؤثرات على الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة.

وأشارت المصادر، إلى استقرار الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر في القادم والمتجه من المناطق الشمالية ومدينة نصر والعباسية حتى مناطق وسط البلد ورمسيس والتحرير ونهاية بمناطق الزمالك والعجوزة.

كما يشهد طريق صلاح سالم استقرار في الحالة المرورية في القادم والمتجه من مناطق مطار القاهرة ومصر الجديدة إلى مناطق العباسية والقلعة ومصر القديمة.

وتستقر الحالة المرورية على طريق الأوتوستراد في القادم والمتجه من مناطق مدينة نصر إلى الطريق الدائرى والمعادى ومدينة حلوان، لاسيما استقرار الحالة المرورية على طريق كورنيش النيل بالاتجاهين من شبرا مرورا بمناطق ماسبيرو والتحرير ووصولا لمناطق المعادي وحلوان.

ترشيحاتنا

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

بسبب مرجيحة.. مصرع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة خنقا بالحوامدية

تعرف على 7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة

دقت طبول الحرب.. الجيش المغربي يعلن الاستنفار بالمنطقة الجنوبية.. ويوقع أكبر صفقة أسلحة في تاريخه.. وجبهة البوليساريو تهدد بشن العدوان ضد المغرب

الزمالك يقترب من ضم نجم حرس الحدود

بطول 72 مترا.. شاهد تحضير أكبر ساندويش بالعالم في 3 دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء