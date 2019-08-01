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فن

مطرب الواسطة.. حفل محمود العسيلى فى نادى الشمس مهدد بالإلغاء

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:30 م
صدى البلد
نبيل العدوى
أصدر الحساب الرسمي لنادي الشمس بموقع "فيس بوك" بيانا توضيحيا، بعد غضب كبير إجتاح الأعضاء فور الإعلان عن إقامة حفل غنائي للمطرب محمود العسيلي في عيد الاضحى المبارك.

وجاء في البيان: "للتوضيح بشأن حفل محمود العسيلى في عيد الأضحى المبارك بنادي الشمس، فور الإعلان عن إقامة الحفل على الصفحة الرسمية للنادي، كان هناك انتقادات على حضور العسيلي للحفل، بسبب موقف سابق مع أحد المعجبين في إحدى حفلاته".

وتابع البيان: "وللتأكيد.. تم التعاقد مع العسيلي لتقديم حفل عيد الأضحى المبارك قبل هذا الموقف، إضافة إلى قيام العسيلي بتقديم اعتذار رسمي لجماهيره وتوضيح هذا على صفحته الرسمية "تويتر"، ومجلس الادارة حريص على استمتاع الأعضاء بناديهم وتقديم كل متطلباتهم وخاصة في كل الأعياد".

كان محمود العسيلي قد تعرض لانتقادات حادة، بسبب رفضه التصوير مع أحد معجبيه في إحدى الحفلات، قائلا له: "معاك واسطة مثلا، حد جامد جدا أنت عشان أتصور معاك".

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