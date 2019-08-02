لحظات تخطف الأنفاس.. فيل غاضب يطارد حافلة سياحية بجنوب أفريقيا

عرضت فضائية "الآن" فيديو لمطاردة هوليودية قام بها فيل غاضب داخل أحد المحميات بجنوب أفريقيا، مع حافلة مكشوفة محملة بالسياح.



حيث بدأ الفيل الغاضب في مهاجمة الحافلة ومحاولة تدميرها، ما دفع السائق للهرب للخلف سريعا لتفادي الاصطدام به.



ذلك واستمر الفيل في مطاردة الحافلة وصدمها عدة مرات ولكن تمكن سائقها من الهروب في النهاية، منقذا خلاله حياة السياح.



وقد صرح المسئولين عن تلك المحمية الطبيعية في مؤتمر صحفي، أن ذلك الحادث لم ينتج عن إصابة أي من السياح بأي أذي.