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اقتصاد

أسعار 20 سلعة مقررة على بطاقات التموين خلال شهر أغسطس الجاري

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
محمد صبيح
تبدأ منافذ التموين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرف 20 سلعة تموينية على بطاقات خلال شهر أغسطس الجاري، بالتزامن مع بدء صرف الدعم الشهري المقرر لمستحقيه للشهر الجاري.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات خلال شهر أغسطس الجاري، والتي يمكن صرفها من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، وبقالي التموين.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- كيلو السكر.. 9.5 جنيه.

- زجاجة زيت خليط كارن.. 19 جنيهًا.

- كيلو أرز معبأ.. 9 جنيهات.

- كيس مكرونة معبأ 500 جرام.. 4 جنيهات.

- علبة جبن تترا باك.. 9.5 جنيه.

- صلصة 300 جم.. 4.75 جنيه.

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