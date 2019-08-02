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حوادث

الداخلية: ضبط 227 قضية مخدرات و181 قطعة سلاح خلال الـ 24 ساعة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:02 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 181 قطعة سلاح نارى، 227 قضية مخدرات، 27285 مخالفة مرورية، 1488 مخالفة مرافق، وتنفيذ 72385 حكم قضائى متنوع.

حيث أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية 6 منهم.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق تم ضبط 27285 مخالفة مرورية متنوعة، 1488 مخالفة مرافق متنوعة، (94) قضية بيئة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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