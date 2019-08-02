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حوادث

مضروب بالنار داخل سيارته.. الكشف عن المتهمين بقتل شاب أمام جامعة القاهرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:01 ص
جثة
جثة
ندي حمودة - أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، إن الأجهزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قامت بتحديد هوية المتهمين بقتل شاب ثلاثيني داخل سيارته بميدان النهضة بالقرب من كوبري الجامعة.

وأضافت المصادر أن المتهمين من محافظة المنيا وحضروا إلى الجيزة للأخذ بالثأر من المجني عليه، حتى تمكنوا من إطلاق النيران عليه بمحيط جامعة القاهرة.

الواقعة بدأت بتلقى شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب غارقا في دمائه داخل سيارته بالقرب من حديقة الحيوان بميدان النهضة، وانتقلت فرق النجدة والمباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب في نهاية العقد الثالث من عمره وبها عيار ناري بالرأس.

أخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة، وعلى الفور وجه بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجريت برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، عن أن الجثة لشاب يبلغ 30 عامًا، مقتولًا داخل سيارته بطلق ناري في الرأس.

وباستكمال الإجراءات والتحريات، تبين أن الشاب وافد من إحدى محافظات الوجه القبلي، ويعمل في محافظة الجيزة منذ سنوات، وأنه مطارد من قبل عائلة أخرى في واقعة ثأر.

كما شرحت التحريات، أن المتهمين بقتل الشاب تتبعوا خطواته حتى توقف في ميدان النهضة في ساعة متأخرة من فجر أمس، الأربعاء، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا أصابه مباشرة في الرأس وأودى بحياته.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ ضبط المتهمين بقتل الشاب.

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