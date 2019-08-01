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نجم شباب اليد: نتقاضى 400 جنيه فى الشهر.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:38 م
منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
البهي عمرو
قال الكابتن محمد سليمان المحلل الفني لمنتخب شباب اليد، إن شباب المنتخب تعاملوا مع رغبة المدير الفني فى المنافسة على لقب بطل العالم فى البداية بشيء من المرح " قالوا ربنا يسهل".

وفى نفس السياق كشف الكابتن طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد، خلال حواره ببرنامج، " يحدث فى مصر" المذاع على قناة، أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه استهدف التركيز على الجانب النفسي وحب الشباب لوطنهم من أجل تحفيزهم على الأداء بفعالية.

وأوضح: أن حصول المنتخب على المركز الثالث ببطولة العالم بإسبانيا لم تكن وليدة الحظ ولكن نتاج جهد وعمل كبير.

وتابع: أنه توجه إلى اللاعبين عقب خسارة مباراة فرنسا على الفور لإخبارهم أنه لا بديل عن الفوز في المباراة التالية لحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكشف محروس أن لاعبي المنتخب تقاضوا 7800 جنيه فقط مكافأة الفوز ببطولة إفريقيا الأخيرة، والجهاز الفني بالكامل حصل على نفس المبلغ وقاموا بتقسيمها على بعضهم.

وأكد اللاعب محسن رمضان نجم منتخب مصر لليد، أنهم يتقاضون 400 جنيه فى الشهر ولا توجد مقارنة بين الاهتمام بمنتخب اليد مثل منتخب القدم.

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