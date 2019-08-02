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حوادث

لإعادة مظهره الحضاري.. بدء أعمال تطوير وصيانة ميدان التحرير

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:30 ص
صدى البلد
محمد صبري
أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن هناك أعمال قشط وأسفلت فى ميدان التحرير لمدة 3 أيام بداية من السبت وحتى الاثنين المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الأعمال تتم من قبل الشركة المنفذة والتى يتعين عليها وضع اللوحات الإرشادية والأقماع لحين الانتهاء من الأعمال .

وتابع المصدر قائلا: إن أعمال الصيانة ستكون من الساعه 12 مساء إلى 6 صباحا لمدة 3 أيام لتطوير الميدان بدون أى تحويلات مرورية.

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