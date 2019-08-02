لإعادة مظهره الحضاري.. بدء أعمال تطوير وصيانة ميدان التحرير

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن هناك أعمال قشط وأسفلت فى ميدان التحرير لمدة 3 أيام بداية من السبت وحتى الاثنين المقبل.



وأشار المصدر إلى أن الأعمال تتم من قبل الشركة المنفذة والتى يتعين عليها وضع اللوحات الإرشادية والأقماع لحين الانتهاء من الأعمال .



وتابع المصدر قائلا: إن أعمال الصيانة ستكون من الساعه 12 مساء إلى 6 صباحا لمدة 3 أيام لتطوير الميدان بدون أى تحويلات مرورية.