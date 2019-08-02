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رياضة

الترجي التونسي يفوز على النهضة السعودي بخماسية نظيفة وديا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:28 ص
الترجي التونسي
الترجي التونسي
أ ش أ
حقق فريق الترجي التونسي فوزا كبيرا على فريق النهضة السعودي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

سجل أهداف الترجي، عبد الرؤوف بلغيث وعبد القادر بدران ورائد الفادع وفادي بن شوق "هدفين".

من جهته، قال المدير الفني للترجي معين الشعباني - في تصريح للموقع الرسمي لناديه - إن اللقاء الودي كان مفيدا لفريقه، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور أداء الترجي.

وأضاف الشعباني "الصفقات الجديدة ستمثل إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد، وأثق في قدرتهم على النجاح وعلى المساهمة في قيادة الترجي إلى حصد الألقاب".

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