ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بقرية بني روح في المنيا

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافى والفنى بقرية بنى روح بمحافظة المنيا وسط فرحة أبناء القرية بمنتجاتهم.



وأقيم معرض فنى متنوع لنتاج الورش الفنية المقامة على مدار خمسة أيام مع أبناء القرية وهى ورشة الخرز والإكسسوارات، ورشة الجلود بالكروشيه، ورشة الفنون التشكيلية، ورش تصميم قطعة من الأثاث او الديكور من الخشب البوهيمى، تصميم وحدة إضاءة من إعادة تدوير للخامات الموجودة فى المنزل، وذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا ومشرفى الورش وقيادات المجلس المحلى بالقرية.



تضمن المعرض العديد من الإكسسوارات من العقد والأساور وغيرها، والشنط الجلد المطعم بخيط الكروشيه وقطعة الأثاث، ووحدات الإضاءة واللوحات الفنية التى تعبر عن البيئة المحيطة والوحدة الوطنية.



جدير بالذكر أن فعاليات المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي تضمنت ورش فنية وحرف بيئية متنوعة وعروضا فنية وأمسيات شعرية ومحاضرات تثقيفية قدمها متخصصون ومدربون من فرع ثقافة المنيا "قصر ثقافة ملوى" والهيئة، وطالب أبناء القرية بالمزيد من هذه الفعاليات والورش وعبروا عن مدى الإستفادة منها وفرحهم الشديد بالمنتجات لأنها من صنع أيديهم .