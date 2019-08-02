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ثقافة

أحمد جلال وفتحي عبدالوهاب يفتتحان معرض أفريقيا بريشة فنانيها غدا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يفتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" فى السادسة من مساء يوم غد السبت، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

يأتى المعرض ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويضم المعرض مجموعة من الأعمال للفنانين المشاركين فى الدورات العشر السابقة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير، ويستمر المعرض حتى ٦ أغسطس .

يضم المعرض ٣١ فنانا من ١٦ دولة أفريقية منها "جنوب أفريقيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، أثيوبيا، مالي، ليبيا، كينيا، السودان، مصر" .

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