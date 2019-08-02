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حوادث

مصرع عاملين أثناء تطهير خزان صرف صحي بالمنيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:32 ص
مصرع عاملين
مصرع عاملين
ايمن رياض
لقى عاملان مصرعهما أثناء تطهير خزان للصرف الصحى بمنطقة ابو هلال جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع سمير عبدالجواد، 56 سنة، عامل وابراهيم محمد محمود، 44 سنة، أثناء فالقيام بعملية تطهير خزان صرف صحي بمنطقة أبوهلال جنوب المنيا.

تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، والمصاب لمستشفى جامعة المنيا، حيث لفظ أنفاسه بعد ٢٤ ساعة من انتشاله. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التص

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