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تعليم

فتح باب التقدم لعدد من الوظائف الشاغرة بتعليم الإسماعيلية .. السبت

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
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أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية انه بدء من الساعة التاسعة صباح السبت القادم الموافق 3 اغسطس 2019 سيتم فتح باب التقدم لعدد من الوظائف الشاغرة علي مستوى المديرية والإدارات التعليمية المختلفة ، وذلك حتي الساعه 12 ظهر الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 حيث تم وضع استمارة التقدم لتكون متاحة أمام الجميع.

ويتقدم المرشحون لوظائف مدير إدارة تعليمية ووكيل ادارة تعليمية وموجه عام انشطة وموجة اول انشطة وموجة انشطة الي تنسيق الخدمات التربوية بالمديرية فيما مدير ووكيل مدرسة تربية خاصة الي جانب موجة إعاقة الي تنسيق التعليم الإبتدائي .

ويتقدم لشغل وظيفة مدير مدرسة اعدادى ووكيل مدرسة اعدادى ومدير ووكيل مدرسة لغات وموجة عام وموجه اول وموجة بأوراق الترشح الي تنسيق الاعدادي والثانوي بالمديرية والمرشحون لمنصب موجة ابتدائي ومدير مدرسة ابتدائي ووكيل مدرسة ابتدائي الي تنسيق الابتدائي وأخيرا المرشحون لوظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة " زراعية - صناعية - تجارية " وكذلك موجهى المواد لي تنسيق التعليم الفنى.

واختتم مدير المديرية ان جميع الاستفسارات الخاصة بالترشح يتم من خلال إدارة التنسيق المعنية بالمديرية مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.

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