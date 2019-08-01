نشرة الفن.. بطن مكشوف وهوت شورت في أحدث ظهور لـ منة فضالي.. رد فعل مثير لـ إليسا بعد استبعادها من ذا فويس

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:بطن مكشوف وهوت شورت... أثر عمليات التجميل يظهر على جسم منة فضالينشر أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة للممثلة منة فضالى أثناء قضائها إجازة بجانب أحد الشواطئ مرتدية بدى هاف ستومك وهوت شورت، وظهرت على ساقيها إثر عمليات التجميل والتي قامت بها مؤخرا.رسالة غامضة من هنا شيحة.. وأحمد فلوكس يقدم إعجابهشاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة "انستجرام" ترحب فيها بشخصيتها الجديدة، فى الوقت الذى انفصلت رسميا عن الممثل أحمد فلوكس.بعد استبعادها من ذا فويس.. رد فعل مثير لـ إليساقررت الفنانة اليسا إلغاء متابعة الصفحة الخاصة ببرنامج ذا فويس عبر مواقع التواصل الخاصة، بعدما كانت تتابعها فى الموسم الماضي والتي شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم.وفاة مصمم الملابس احمد رشدي والعزاء الجمعة بالحامدية الشاذليةانتقل إلى رحمة الله تعالى مصمم الملابس الشاب أحمد رشدى فى صدمة كبيرة للعاملين فى الوسط الفنى، وقد نعته شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.هالة صدقى تستقبل العزاء فى والدتها الأحد المقبلتستقبل الفنانة هالة صدقى العزاء فى والدتها ، التى رحلت عن عالمنا منذ قليل، يوم الاحد القادم في كنيسة المرعشلي بالزمالك .