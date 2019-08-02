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فن

عرض مولانا فى قصر السينما فى حضور مخرجه

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يحل المخرج مجدى أحمد على ضيفا على قصر السينما فى السابعة يوم الأحد المقبل ضمن برنامج "تجربتى مع السينما"، وحكى مشواره مع السينما بالإضافة لعرض فيلمه "مولانا"، ويدير الندوة الفنان تامر عبد المنعم مدير القصر. 

يأتى ذلك ضمن البرامج التي تتضمنها أنشطة قصر السينما، ومنها "نجم وندوة"، "نادى السينما التسجيلية"، بالإضافة إلى دورات سينمائية فى جميع التخصصات.

فيلم "مولانا" مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عيسي، والتي تحمل نفس الاسم وحققت نجاحا كبيرا، وطبعت عدة طبعات.

فيلم مولانا من بطولة الفنان عمرو سعد وسبق عرضه فى مهرجان دبى السينمائى الدولى.

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