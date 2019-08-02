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محافظات

محافظ القاهرة: منشآت خدمية على الأراضي المستردة ضمن الموجة الـ 13

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:00 ص
حملة لاإزالة التعديات
حملة لاإزالة التعديات
عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتصدي مباشرة وبكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية ، على ضرورة استرداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها وذلك ضمن الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع محافظ القاهرة أنه سيتم إعادة تخطيطها بالشكل الأمثل لتوفير احتياجات المحافظة من أراضي لإقامة منشآت خدمية عليها أو إعادة استغلالها بالبيع استثماريا لصالح الدولة.

وأكد المحافظ انه سيتم متابعة الأراضي المتعدي عليها التي تم استردادها ، وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة اخرى.

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