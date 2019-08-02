افتتاح مبنى جديد بمدن جامعة جنوب الوادى وتخصيص الدور الأول لتسكين ذوى الاحتياجات الخاصة

رئيس جامعة جنوب الوادى :

افتتاح مبنى جديد بالمدن الجامعية.. وتخصيص الدور الأول لتسكين ذوى الاحتياجات الخاصة

زيادة موارد الجامعة لتنمية البيئة المحيطة .. ودورات تدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل





أعرب الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، على الثقة والدعم اللامحدود لجامعة جنوب الوادى، متعهدًا فى تصريحات صحفية خلال أول يوم عمل عقب صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا للجامعة اعتبارًا من أول أغسطس الجارى ولمدة 4 سنوات، بمواصلة مسيرة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق.





وقال غرباوى، إن هناك خطة للتطوير داخل الجامعة تركز على الإسراع بمعدلات الرقمنة نحو منظومة الكترونية متكاملة فى الإدارة بداية من شئون العاملين ونهاية بشئون أعضاء هيئة التدريس، وأيضا الإسراع بمعدلات التحول الرقمى فى مجال الامتحانات الالكترونية وإعداد بنية تحتية لهذا النمط من الامتحانات خصوصًا اننا خلال عامين سوف تستقبل الجامعات المصرية طلاب الثانوية العامة الذين درسوا وتخرجوا من هذه المرحلة من خلال نظم امتحانات حديثة قائمة على النموذج الالكترونى.



وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تواصل استعداداتها للعام الدراسى الجديد، حيث أن الصيانة تجرى على قدم وساق فى المدن الجامعية، لافتا إلى أنه تم اعتبارًا من أول أغسطس الجارى فتح باب التقدم للإقامة بالمدن، وسيتم تخصيص الدور الأول بالمدن لتسكين ذوى الاحتياجات الخاصة، وهذا العام سيشهد دخول مبنى " هـ " بالمدن الجامعية للخدمة الأمر الذى سيتيح للجامعة تسكين أكبر عدد من الطلاب.



و أوضح غرباوى، بأن الجامعة في إطار مواصلة دورها تجاه المجتمع فإنها ستركز خلال المرحلة المقبلة على القرى شديدة الاحتياج والقرى المحرومة من الخدمات والمناطق العشوائية لتطويرها، وبالتنسيق مع صندوق تمويل المشروعات يتم عمل دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، كما أن الجامعة حرصت على إنشاء وحدة دعم لذوى الاحتياجات الخاصة لرعايتهم، إضافة إلى مشاركة الجامعة فى الحملات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى لخدمة أهالينا مثل حملات 100 مليون صحة ونور حياة وحياة كريمة.



وأكد غرباوى، أن الجامعة تسعى لمزيد من الشراكات والتعاون مع الجامعات الدولية مع تعظيم الاستفادة من المنح البحثية التى تقدمها دول العالم المتقدم، كما نهدف في إطار الاهتمام بالبحث العلمى إلى رفع قيمة جوائز النشر العلمى بما يصب فى مصلحة الجامعة ورفع تصنيفها بين الجامعات فى التصنيفات الدولية.



وأشار إلى أن الجامعة بصدد استقبال زيارة لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لتحديد موعد بدء الدراسة بكلية الألسن بالبحر الأحمر وذلك عقب انتهاء الأعمال الانشائية بالكلية، كما تم إعلان و إقرار لائحة كلية السياحة والفنادق وتم البدء فى الاستشارات الهندسية للمبنى الخاص بها، وإن شاء الله لن ينتهى هذا العام إلا وفرع الجامعة بالغردقة به ثلاث كليات جديدة.