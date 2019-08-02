ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

افتتاح مبنى جديد بمدن جامعة جنوب الوادى وتخصيص الدور الأول لتسكين ذوى الاحتياجات الخاصة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:51 ص
د. يوسف الغرباوى
د. يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب
رئيس جامعة جنوب الوادى :
افتتاح مبنى جديد بالمدن الجامعية.. وتخصيص الدور الأول لتسكين ذوى الاحتياجات الخاصة
زيادة موارد الجامعة لتنمية البيئة المحيطة .. ودورات تدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل

أعرب الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، على الثقة والدعم اللامحدود لجامعة جنوب الوادى، متعهدًا فى تصريحات صحفية خلال أول يوم عمل عقب صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا للجامعة اعتبارًا من أول أغسطس الجارى ولمدة 4 سنوات، بمواصلة مسيرة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق.


وقال غرباوى، إن هناك خطة للتطوير داخل الجامعة تركز على الإسراع بمعدلات الرقمنة نحو منظومة الكترونية متكاملة فى الإدارة بداية من شئون العاملين ونهاية بشئون أعضاء هيئة التدريس، وأيضا الإسراع بمعدلات التحول الرقمى فى مجال الامتحانات الالكترونية وإعداد بنية تحتية لهذا النمط من الامتحانات خصوصًا اننا خلال عامين سوف تستقبل الجامعات المصرية طلاب الثانوية العامة الذين درسوا وتخرجوا من هذه المرحلة من خلال نظم امتحانات حديثة قائمة على النموذج الالكترونى.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تواصل استعداداتها للعام الدراسى الجديد، حيث أن الصيانة تجرى على قدم وساق فى المدن الجامعية، لافتا إلى أنه تم اعتبارًا من أول أغسطس الجارى فتح باب التقدم للإقامة بالمدن، وسيتم تخصيص الدور الأول بالمدن لتسكين ذوى الاحتياجات الخاصة، وهذا العام سيشهد دخول مبنى " هـ " بالمدن الجامعية للخدمة الأمر الذى سيتيح للجامعة تسكين أكبر عدد من الطلاب.

و أوضح غرباوى، بأن الجامعة في إطار مواصلة دورها تجاه المجتمع فإنها ستركز خلال المرحلة المقبلة على القرى شديدة الاحتياج والقرى المحرومة من الخدمات والمناطق العشوائية لتطويرها، وبالتنسيق مع صندوق تمويل المشروعات يتم عمل دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، كما أن الجامعة حرصت على إنشاء وحدة دعم لذوى الاحتياجات الخاصة لرعايتهم، إضافة إلى مشاركة الجامعة فى الحملات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى لخدمة أهالينا مثل حملات 100 مليون صحة ونور حياة وحياة كريمة.

وأكد غرباوى، أن الجامعة تسعى لمزيد من الشراكات والتعاون مع الجامعات الدولية مع تعظيم الاستفادة من المنح البحثية التى تقدمها دول العالم المتقدم، كما نهدف في إطار الاهتمام بالبحث العلمى إلى رفع قيمة جوائز النشر العلمى بما يصب فى مصلحة الجامعة ورفع تصنيفها بين الجامعات فى التصنيفات الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة بصدد استقبال زيارة لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لتحديد موعد بدء الدراسة بكلية الألسن بالبحر الأحمر وذلك عقب انتهاء الأعمال الانشائية بالكلية، كما تم إعلان و إقرار لائحة كلية السياحة والفنادق وتم البدء فى الاستشارات الهندسية للمبنى الخاص بها، وإن شاء الله لن ينتهى هذا العام إلا وفرع الجامعة بالغردقة به ثلاث كليات جديدة.

ترشيحاتنا

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

شاهد.. إبراهيم حسن وتيجانا ونقيب المهن التمثيلية أبرز الحضور في عزاء شقيقة فاروق جعفر

بسبب غاز المتوسط .. مخاوف وتحذيرات تركية من الدخول في حرب مع فرنسا

شاهد.. مقطع عفوي بين الأمير الوليد بن طلال وحفيدته يشعل تويتر

مكافحة الإدمان: الترامادول يتربع على عرش المواد المخدرة فى مصر

مشهد مؤثر..آخر لقاء بين الملك سلمان وشقيقه الأمير بندر قبل وفاته.. فيديو

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها