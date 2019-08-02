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بعد تجارب الأمهات.. طريقة عمل الصلصال دون مواد مضرة للأطفال

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:09 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر الصلصال من الألعاب المسلية للكثير من الأطفال، والمناسبة لإجازات الصيف ولكنها قد تكون مضرة وقد انتشرت طريقة علي السوشيال ميديا تم تجربتها من الأمهات لعمل الصلصال فى المنزل لضمان صحية الأطفال .


المكونات:
كوب دقيق.
كوب ماء.
نصف كوب ملح طعام.
ملعقة كبيرة من زيت الطعام.
ألوان الطعام.

طريقة الصنع:
يتمّ القيام بوضع جميع المكوّنات السابقة في وعاء ووضعها على نار هادئة باستثناء ألوان الطعام، وتركها لمدّة عشرة دقائق مع التقليب بشكل مستمرّ، حتّى تمتزج جميع المكوّنات مع بعضها البعض، ويتكوّن مزيج مطبوخ ومتماسك، ثمّ يتمّ تقسيم المزيج الناتج إلى عدّة قطع، بحيث يتمّ تلوين كل قطعة بلون من ألوان الطعام المتوفرة، ومزج كل قطعة باللون جيّدًا، لتصبح جاهزةً بعد ذلك للطفل كي يلعب، ويجب حفظه فى علب محكمة الغلق.

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