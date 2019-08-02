ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق رسمي من ترامب على أنباء موت حمزة بن لادن

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:00 ص
حمزة بن لادن
حمزة بن لادن
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق، أسامة بن لادن، كان يشكل خطرًا حقيقًا على الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأمريكي، خلال مغادرته إلى تجمع انتخابي بمدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، التعليق على تقارير وفاة حمزة.

وكشفت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، معلومات تفيد بمقتل نجل الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، الذي أعد منذ طفولته للسير على نهج أبيه وأصبح قياديا بارزا في الجماعة الإرهابية.

وأصدر حمزة، البالغ من العمر 30 عاما، رسائل صوتية ومرئية على الإنترنت، داعيا أتباعه إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل والده على أيدي الجيش الأمريكي في مايو 2011.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه زعيم "ناشئ" في تنظيم القاعدة الإرهابي، وأعلنت تقديم مكافأة قدرها مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأشياء التي تم الاستيلاء عليها من مخبأ أسامة بن لادن في باكستان، حيث قتلته قوات من البحرية الأمريكية في 2011، تشير إلى أنه كان يجهز ابنه حمزة، ليحل محله كزعيم لتنظيم القاعدة.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| اعترافات مثيرة لـ زوجة ضابط السلام وعشيقها.. وتفاصيل جريمة مباراة القمة

فيديو يثير رعب السعوديين والنائب العام يتدخل

رصد هلال ذي الحجة في المملكة العربية السعودية

بعد استبعادها من ذا فويس.. رد فعل مثير لـ إليسا

في صالح الأهلي والزمالك.. الكاف يرفع قوائم الأندية المشاركة في بطولاته إلى 32 لاعبا

موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء