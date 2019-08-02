أول تعليق رسمي من ترامب على أنباء موت حمزة بن لادن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق، أسامة بن لادن، كان يشكل خطرًا حقيقًا على الولايات المتحدة.



ورفض الرئيس الأمريكي، خلال مغادرته إلى تجمع انتخابي بمدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، التعليق على تقارير وفاة حمزة.



وكشفت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، معلومات تفيد بمقتل نجل الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، الذي أعد منذ طفولته للسير على نهج أبيه وأصبح قياديا بارزا في الجماعة الإرهابية.



وأصدر حمزة، البالغ من العمر 30 عاما، رسائل صوتية ومرئية على الإنترنت، داعيا أتباعه إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل والده على أيدي الجيش الأمريكي في مايو 2011.



وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه زعيم "ناشئ" في تنظيم القاعدة الإرهابي، وأعلنت تقديم مكافأة قدرها مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض عليه.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأشياء التي تم الاستيلاء عليها من مخبأ أسامة بن لادن في باكستان، حيث قتلته قوات من البحرية الأمريكية في 2011، تشير إلى أنه كان يجهز ابنه حمزة، ليحل محله كزعيم لتنظيم القاعدة.