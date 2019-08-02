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رياضة

حمادة صدقي: منتخب مصر في حاجة إلى مدير فني وطني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:31 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
عمرو ابوبكر
قال حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق كرة القدم الأول بنادي الجونة إن منتخب مصر فى الوقت الحالى يحتاج لمدرب وطني وليس أجنبي.

وأضاف صدقى خلال تصريحاته على برنامج ملعب اون، مع الاعلامى أحمد شوبير ان المنتخب فى الوقت الحالى يحتاج الى مدرب مصرى وليس اجنبى، مشيرا الى ان الوقت الحالى قصير والمعسكرات قليلة قبل أقرب تجمع للفريق .

وتابع أن المدرب القادم يحتاج إلى لم الشمل من جديد بين لاعبى المنتخب الوطنى، وإعادة ترتيب الصفوف بداخله، بعدما شهده من سلبيات الفترة الماضية.

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