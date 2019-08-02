رسالة ماجستير بتربية قنا توصي بالاهتمام بالأنشطة الطلابية لتدعيم الانتماء الوطني

أوصت رسالة ماجستير بكلية التربية فى جامعة جنوب الوادى، بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية فى المرحلة الاعدادية بشكل أكبر، باعتبار النشاط الطلابى جزء أساسى فى برامج إعداد المعلمين و فى تحقيق أهداف التعليم الاعدادى، و توفير كافة الامكانيات المادية اللازمة لممارسات الطلاب للأنشطة الطلابية المختلفة "رياضية، كشفية، فنية، ثقافية، اجتماعية، علمية"، مع ضرورة اشراك الطلاب فى الإعداد والتخطيط قبل تنفيذ أو ممارسة الأنطة الطلابية، وكذلك إشراك الطلاب فى عملية التقويم للأنشطة.



جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الماجستير للباحث أحمد حمدى شرقاوى شاهين والتى حملت عنوان " دور الأنشطة الطلابية فى تدعيم الانتماء الوطنى لدى طلاب المرحلة الإعدادية فى ضوء التحديات المعاصرة"، و تشكلت لجنة مناقشتها من الدكتور أحمد كامل الرشيدى-أستاذ أصول التربية والعميد الأسبق لكلية التربية بأسوان" رئيسًا و مناقشًا"، و الدكتور محمد النصر حسن- رئيس قسم أصول التربية بكلية التربية بقنا"عضوًا ومشرفًا"، والدكتورة سوزان يوسف أبوالفضل- أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية بقنا" عضوًا ومناقشًا".



كما أوصت الرسالة، بضرورة توفير دورات تدريبية لمشرفى و أخصائى اجتماعى فى مجالات الأنشطة المختلفة وتأهيلهم نفسيًا بشكل مناسب يمكنهم من التعامل مع الطلاب عن وعى وخبره ودراسة، و تفعيل اللوائح و التعليمات المتعلقة بالأنشطة الطلابية، و مشاركة أعضاء إدارة المدرسة و المدرسين فى التوعية و الإشراف على الأنشطة الطلابية المختلفة و العمل على إزالة الفجوات النفسية بين الطالب و الأستاذ المشرف.



و أوصت الرسالة أيضًا، بالعمل على توعية الطلاب بقيمة وفوائد الأنشطة المختلفة أثناء الدراسة وبعدها، تخصيص بعض درجات أعمال السنة لممارسة الأنشطة الطلابية، وتطوير المناهج الحديثة لإشباع حاجات الطلاب المتجددة و التعرف على التقنيات الحديثة، و إعداد قوائم ملاحظة و مقاييس للكشف المبكر عن الموهوبين مع التوسع فى انشاء مراكز رعاية الموهوبين فى المجالات المختلفة، مع إجراء دراسات علمية متعمقة فيما يتعلق بدور الأنشطة الطلابية فى تدعيم الانتماء الوطنى لدى الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى.