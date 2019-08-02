القوافل الطبية الأسبوعية مستمرة بالقرى الأكثر احتياجا في بني سويف حتى ديسمبر 2020

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف استمرار برنامج القوافل الطبية الذي انطلق من القرى الأكثر احتياجا، مضيفا أنه من المستهدف أن تشمل خطة المحافظة في هذا المجال كافة القرى البالغ عددها ٢٢٥ قرية وتوابعها التي تزيد عن ٨٦٠ عزبة، وذلك من خلال المساهمة المجتمعية،حيث ستوفر مديرية الصحة الأطباء، في حين تقوم الوحدات المحلية بتسهيل تنفيذ القوافل وتجهيز الأماكن،بينما توفر مؤسسة نهضة بنى سويف العلاج بالمجان،وذلك ضمن منظومة عمل وخطة المحافظة التنموية التي تستهدف تحسين الخدمات في كافة القطاعات الخدمية .



جاء ذلك خلال لقائه باللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد مسؤول ملف القوافل والمنسق بين الجهات التنفيذية المعنية والمجتمع المدني لتنفيذ برنامج القوافل الطبية الذي يتبناه محافظ بنى سويف لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا .



وأوضح السكرتير العام المساعد أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية الحرجة مركز ناصر، برعاية المستشار هاني عبد الجابر محافظ الأقليم،والتي من خلالها تم الكشف على ٦٥٤مواطنا في تخصصات الباطنة ،الاطفال ،المسالك البولية ،العيون،الاسنان، الانف والاذن والحنجرة ، وأمراض النساء ،وتم صرف العلاج للمرضى بالمجان .



وأضاف السكرتير المساعد أن القافلة تم تنظيمها تفعيلا للاتفاق المبرم بين المحافظة والمؤسسة وبالتنسيق مع مديرية الصحة ،والذي بمقتضاه يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا حتى ديسمبر عام 2020 بواقع قافلتين خلال الشهر الواحد.