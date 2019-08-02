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حوادث

بسبب مرجيحة.. مصرع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة خنقا بالحوامدية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:12 ص
مصرع طفلة
مصرع طفلة
ندى حمودة _ أحمد مهدي
لقيت طفلة بمنطقة الحوامدية مصرعها خنقا إثر التفاف ملاءة حول رقبتها أثناء لعبها بها ك "مرجيحة" تم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الحوامدية بلاغا بمصرع طفلة داخل منزلها إثر خنقها، انتقلت علي الفور قوة أمنية إلى منزل الطفلة وبإجراء الفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر ١١ عاما مصابة بآثار خنق حول الرقبة. 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن الطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بربط ملاءة في باب شرفة الشقة للعب بها ك مرجيحة وأثناء لعبها التفت الملاءة حول رقبتها فحاولت فكه مرارا ما أدى إلى خنقها ومصرعها وما هي إلا لحظات وعلمت أسرتها بالأمر وحاولوا إنقاذها إلا أنها كانت فارقت الحياة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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