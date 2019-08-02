بدء منظومة جمع المخلفات والقمامة من داخل الوحدات السكنية بنطاق حي غرب سوهاج

وقعت جمعية الصفا لتنمية المجتمع اتفاقا لجمع المخلفات والقمامة من داخل الوحدات السكنيه وبين رئاسة الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج.



وقع العقد فريدة سلام، رئيس حى غرب وجيهان على ربيع نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الصفا وبمشاركة بلال البردويلى رئيس مجلس نادى حى راشد والهدف منها تجميع المخلفات والقمامه من الوحدات السكنيه وعدم إلقائها بالشوارع بهدف الإرتقاء بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة والحفاظ علي الشكل الحضاري وتقديم أفضل مستوى من الخدمات



وقد صرحت رئيس حي غرب وأنه تم توقيع هذا العقد أثناء مبادرة تطوير حي راشد لتكون منطقة حي راشد هي بداية لتعميم هذة المنظومه إلي باقي مناطق الحي



و أضافت جيهان على ربيع نائب رئيس جمعية الصفا أنه بلغ عدد الأشتراكات حتي تاريخة ٩٠ مشترك وتم البدء في جمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنيه منذ صباح اليوم الخميس الموافق ١-٨-٢٠١٩م



ووجهت رئيس الحي قاطني حي راشد بالتعاون لتفعيل هذه المبادرة لتكون منطقة حي راشد هي النموذج الأمثل وذلك لأمكانية إستهداف باقي مناطق الحي