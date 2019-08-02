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محافظات

تعليم أسوان تقرر عقد اختبارات الإعادة للقبول بمدارس المتفوقين الأحد القادم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:00 ص
مديرية تعليم أسوان
مديرية تعليم أسوان
شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بأنه استجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة الطلاب قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد إختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) للمرة الثانية يوم الأحد 4 أغسطس 2019.

وفى نفس السياق أكد مدير مركز التطوير التكنولوجى أنه تقرر عقد الإختبارات بقاعتى مركز التطوير التكنولوجى بجوار قاعة عروس النيل ومركز الإختبارات بديوان مديرية التربية والتعليم فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا .

وأشار إلى أنه يسمح للطالب بأداء الاختبارات بأى قاعة يرغبها بشرط التوقيع بالحضور والتوقيع بإنتهاء الإختبار لتأكد تواجده .

وكانت قد أوضحت الوزارة أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب وإستجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور من أنهم لم يطلعوا على إعلان تاريخ إمتحان الإعادة نظرًا لضيق الوقت مما أدى إلى عدم قدرة الطلبة على أداء الإختبارات والتى تم عقدها فى الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2019 .

تعقد إختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بالمركز الرئيسي للتطوير التكنولوجى التابع لكل مديرية تعليمية .

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