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مرأة

ماذا يفعل كوب واحد من الفشار لجسمك؟

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:05 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر الفشار هو إحدى تسالي الصيف الذي يعشقه الكثير ، وتناوله مفيد وله تأثير علي الجسم وهذه الفوائد قد يجهلها الكثير كونه نوع من المسليات ولكنه نبات مفيد للجسم، وأكد المعالج بالاعشاب والطب البديل حمدي الجندي ان تناول الفشار يوميا قد يمنع الانسان من الاصابة بالامراض الخبيثة، حيث أثبتت الدراسات أهمية تناول الفشار لأنه يحتوي علي مضادات الاكسدة والتي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض وذلك يوضح فائدته للحفاظ على الجسم من الأضرار .

ويعمل الفشار على علاج الإمساك والإسهال واضطرابات المعدة، ويعالج عسر الهضم والتهابات المعدة، ويعد الفشار من الأطعمة المفيدة لمرضى السكر لأنه يخفف من السكر في الدم .

كما أن الفشار يساعد علي انقاص الوزن فهو يعمل علي زيادة سرعة الحرق بالجسم، ومن فوائد الفشار أنه يقي الجسم من فقر الدم والأنيميا، ويساعد الفشار في محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم العمر وذلك لخصائصه المفيدة حيث انه مضاد للاكسدة.

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