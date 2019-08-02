شريف عامر يحرز هدفين في حارسي منتخب مصر لليد والقدم.. ونجم الفريق: نتقاضى 400 جنيه شهريا

خصص الإعلامي شريف عامر، حلقة أمس لاستضافة فريق منتخب مصر لكرة اليد وذلك بعد تحقيق المركز الثالث ببطولة العالم بإسبانيا والفوز بالميدالية البرونزية.



وقال اللاعب شهاب عبد الله، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أنهم بالمنتخب لم يشاهدوا إسبانيا إلا من خلال الأتوبيس لأن هدفنا كان البطولة وليس التنزه.



وأوضح لاعب أخر أن البطولة كانت صعبة، وتم بذل مجهود للتويج بالبطولة ولكن لم يستطيعوا إلا الحصول على المركز الثالث.



وعرض طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد،الخطط التى كان يتبعها فى أثناء مواجهة المنتخبات الأخرى.







شريف عامر يحرز هدفين فى حارسي منتخب مصر لليد والقدم ..فيديو



قام الإعلامي شريف عامر، باللعب مع نجوم منتخب مصر لكرة اليد وذلك خلال استضافتهم ببرنامجه يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بي سي.



واستمع عامر لخطط فريق المنتخب، التى كان يتبعها في أثناء اللعب ببطولة العالم بإسبانيا، وبعد الحصول على المركز الثالث.



واستطاع شريف عامر إحراز هدف فى حارس منتخب مصر عبد الرحمن طه، وذلك وسط حالة من الفرح، وأكد عامر أنه لم يتفق مع الحارس على تفويت الكرة.



وأشار إلى أنه قام من قبل بأحراز هدف في شباك حارس منتخب مصر لكرة القدم الكابتن عصام الحصري.



وخصص الإعلامي شريف عامر، حلقة أمس لاستضافة فريق منتخب مصر لكرة اليد وذلك بعد تحقيق المركز الثالث ببطولة العالم بإسبانيا.



وقال اللاعب شهاب عبد الله، نجم منتخب مصر لكرة اليد، إنهم بالمنتخب لم يشاهدوا إسبانيا إلا من خلال الأتوبيس لأن هدفنا كان البطولة وليس التنزه.



وأوضح لاعب آخر أن البطولة كانت صعبة، وتم بذل مجهود للتويج بالبطولة ولكن لم يستطيعوا إلا الحصول على المركز الثالث.



وعرض طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد،الخطط التى كان يتبعها فى أثناء مواجهة المنتخبات الأخرى.





مدرب شباب اليد: تسلمت منتخب مصر بالمركز الـ 15



قال طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد، إن آخر تدريب لهم فى مصر كان في بداية يوليو قبل السفر للمشاركة فى بطولة العالم التى أقيمت فى اسبانيا.



وأضاف محروس، خلال حواره ببرنامج، " يحدث فى مصر" على قناة، ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه سعيد بما حققه في بطولة العالم التى أقيمت فى إسبانيا و حصولنا على المركز الثالث.



وأشار إلى أنه كان يحلم بالحصول على بطولة العالم، وأنه منذ توليه مسئولية المنتخب من البداية هدفه كأس العالم.



وتابع:" توليت المسئولية منذ عام ونصف العام عقب خسارة المنتخب فى هذا التوقيت إفريقيا وترتيبهم فى بطولة العالم كان الـ 15" .



وأوضح أنه حقق أرقاما مميزة فى بطولة افريقيا بعد تولي المسئولية.



نجم شباب اليد: تم سحب هواتفنا المحمولة لمدة شهر خلال البطولة





قال الكابتن محمد سليمان المحلل الفني لمنتخب شباب اليد، إنه يقوم بتحليل أداء المنتخبات التى سيتم مقابلتها، موضحًا أنه يقوم بوضع مناطق القوة والضعف فى الفريق المنافس للعب عليها.



وأضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج، " يحدث فى مصر" المذاع على قناة، أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه يقوم بطرح الخطط على الكابتن طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد، فى حالة طالبه بعرض نقاط القوة لأي لاعب معين من المنتخب المنافس أقوم بعرض طريقة اللعب عليه.



وفى نفس السياق قال محسن رمضان لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن أول مكالمة قام بإجرائها بعد الحصول على المركز الثالث ببطولة العالم لليد التى كانت فى إسبانيا.



وتابع: "تم سحب هواتفنا المحمولة لمدة شهر خلال البطولة ولم نكن نحصل عليها إلا نصف ساعة يوميا للاطمئنان على الأهل، ولم نستطع متابعة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي".



نجم شباب اليد: نتقاضى 400 جنيه فى الشهر.. فيديو





قال الكابتن محمد سليمان المحلل الفني لمنتخب شباب اليد، إن شباب المنتخب تعاملوا مع رغبة المدير الفني فى المنافسة على لقب بطل العالم فى البداية بشيء من المرح " قالوا ربنا يسهل".



وفى نفس السياق كشف الكابتن طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد، خلال حواره ببرنامج، " يحدث فى مصر" المذاع على قناة، أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه استهدف التركيز على الجانب النفسي وحب الشباب لوطنهم من أجل تحفيزهم على الأداء بفعالية.



وأوضح: أن حصول المنتخب على المركز الثالث ببطولة العالم بإسبانيا لم تكن وليدة الحظ ولكن نتاج جهد وعمل كبير.



وتابع: أنه توجه إلى اللاعبين عقب خسارة مباراة فرنسا على الفور لإخبارهم أنه لا بديل عن الفوز في المباراة التالية لحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وكشف محروس أن لاعبي المنتخب تقاضوا 7800 جنيه فقط مكافأة الفوز ببطولة إفريقيا الأخيرة، والجهاز الفني بالكامل حصل على نفس المبلغ وقاموا بتقسيمها على بعضهم.



وأكد اللاعب محسن رمضان نجم منتخب مصر لليد، أنهم يتقاضون 400 جنيه فى الشهر ولا توجد مقارنة بين الاهتمام بمنتخب اليد مثل منتخب القدم.

