بروتوكولات تعاون مع دول عربية وأفريقية في مؤتمر المجلس الاقتصادي العالمي اليوم

ينظم المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثماري مؤتمر مصر الدولي مساء اليوم الجمعة، لتدشين المشروعات التي قام بها المجلس في الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تحت شعار "مصر أد الدنيا".



ويحضر الحفل كل من اللواء أركان حرب صبري العدوي رئيس المجلس الأعلى بالهيئة الإدارية العليا بالمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار بالوطن العربي وأفريقيا، واللواء اركان حرب أحمد حلمي الهيتمي نائب رئيس المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار، بالإضافة إلى السفير تامر الخولي مندوب الأمم المتحدة لدى السنغال ونخبة من المسئولين والمستثمرين في قطاع الاستثمار.



وقال الدكتور عماد الدين محمود رئيس المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثماري أنه سيتم في هذا المؤتمر تدشين مشروعات بـ5 مليار جنيه من مستثمرين عرب وأفارقة وألمان، وذلك بالاستفادة بمزايا قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من حوافز وتيسيرات للمستثمرين.



ويشهد الحفل عرض بعض المشروعات العملاقة بحضور أصحابها من السعودية، والإمارات، والبحرين، والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا وألمانيا، كما يشهد أيضًا تكريم أصحاب هذه المشروعات.



وسيتم عقد بعض الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون على هامش المؤتمر مع بعض الدول الأفريقية برعاية السفير محمد تامر الخولي، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع بعض الشركات الألمانية في مجال الطاقة والأمن الغذائي والزراعة، وتنقية المياه.