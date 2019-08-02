ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في لفتة إنسانية.. محافظ الفيوم يتواصل مع المسئولين لتوفير تأشيرة حج لسيدة مسنة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:31 ص
المحافظ مع السيدة
المحافظ مع السيدة
الفيوم - نبيل أبو السعود
فى لفتة إنسانية، قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بالتواصل شخصيًا مع المسئولين لتوفير إحدى تأشيرات الحج لسيدة مسنة، تكريمًا لروح زوجها الذى توفى منذ فترة قصيرة بعد خدمته لبلده طوال فترة عمله بالقوات المسلحة.

وقد التقت السيدة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم خلال اللقاء الدورى لخدمة المواطنين وطلبت منه التدخل بصفة شخصية لتوفير فرصة لها لزيارة بيت الله الحرام ضمن حجاج هذا العام، حتى تكون سببًا لتعويضها عن وفاة زوجها، وذلك بعد عدم توفيقها فى الحصول على فرصة للحج في قرعة وزارة الداخلية.

وقد استجاب المحافظ لمطلب السيدة وقام بالتواصل مع المسئولين حتى تم توفير تأشيرة حج استثنائية لها، وقامت السيدة بدفع التكاليف المالية لرحلة الحج والسير فى الإجراءات الخاصة بها.

وقد أعربت المواطنة عن سعادتها وشكرها لله سبحانه وتعالى ولكل من ساهم في مساعدتها لأداء فريضة الحج هذا العام كما تقدم لها السيد المحافظ بخالص التهنئة متمنيا لها حجا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وطالبها بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار.
في لفتة إنسانية.. محافظ الفيوم يتواصل مع المسئولين لتوفير تأشيرة حج لسيدة مسنة
في لفتة إنسانية.. محافظ الفيوم يتواصل مع المسئولين لتوفير تأشيرة حج لسيدة مسنة
في لفتة إنسانية.. محافظ الفيوم يتواصل مع المسئولين لتوفير تأشيرة حج لسيدة مسنة

ترشيحاتنا

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

محمود جنش يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

6 أيام أجازة عيد الأضحى المبارك.. تعرف عليها

ماذا يفعل كوب واحد من الفشار لجسمك؟

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 1-8-2019

موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء