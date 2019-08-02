ختام كورس ريادة الأعمال لشباب الوفد بالفيوم

اختتمت لجنة شباب الوفد بالفيوم بإشراف عبد العظيم الباسل رئيس لجنة حزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب برئاسة أسامة أحمد رئيس لجنة الشباب مساء اليوم الخميس فعاليات كورس ريادة الأعمال، وذلك ضمن مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع تشييد لادارة المشروعات بمشاركة ١٧ شاب وفتاة من مختلف أنحاء المحافظة، تحت إشراف المدرب احمد ربيع الجندى.



تناول الكورس تدريب الشباب على اختيار فكرة المشروع و تحديد الأهداف ووضع الخطط الإستراتيجية والتسويق والبيع والفرق بينهم، و الادارة المالية وإدارة التكاليف وطرق حساب الإهلاك والاستهلاك ، وطريقة عرض المشروع على الممولين والتحليلات الداخلية والخارجية ودراسة السوق.



وقال أسامة أحمد رئيس لجنة الشباب إنه سيتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لعمل ندوة للشباب عن دور الجهاز فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهى الصغر والتعريف بالشروط المطلوبة .