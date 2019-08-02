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بعد تداولها على الفيسبوك .. تعرف ماذا يحدث عند غسل الكرشة بالأسبرين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يبدأ موسم شراء اللحمة قبل عيد الأضحى، وتلجأ السيدات إلى شراء الكرشة وهي إحدى الأكلات المحببة في البيوت المصرية وقد تداول بوست بصفحات الطبخ التي شارك فيها السيدات تجاربهن في المطبخ وكتبت أحدهن تجربتها في تنظيف الكرشة "إحنا هنفقع مرارة اليابان نتيجة استخدام الأسبرين في تنظيف الكرشة".

وردت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين أن هذه الطريقة حقيقة علمية حيث إن الأسبرين المادة الفعالة به هو حمض السالسيليك وهذا له تأثير في إذابة الغشاء المخاطي المبطن للمعدة ولذلك لا ينصح بتناوله على معدة خالية منعا لحدوث قرح المعدة.

بالفعل نقع الكرشة في مياه فاترة مذاب بها أقراص الأسبرين يؤدي الى سهولة وسرعة نظافتها نظرا لتأثيره في الغشاء المخاطي بشرط أن تكون الكرشة طازجة ولا يتم تخزينها في الفريزر بدون تنظيف وذلك منعا لزيادة تلوثها بالبكتيريا وللتخلص من رائحتها وزفارتها .

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