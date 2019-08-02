مضرب مكسور.. تعليق ساخر من محمد صلاح عقب فوزه في مباراة تنس طاولة أمام لوفرين

واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول مزاحه مع ديان لوفرين زميله بالفريق الإنجليزي وذلك عقب انتهاء مباراة تنس طاولة خلال معسكر الفريق.



ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة لـ مضرب البينج مكسورا عقب انتهاء المباراة



وعلق محمد صلاح على الصورة قائلا :" هذا ما يحدث عندما عندما تخسر 18 مباراة .. يمكنك المحاولة مرة اخرى غدا "



وكان محمد صلاح قد شارك مع فريقه ليفربول في المباراة الودية أول أمس أمام نادي ليون والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، لكنه غادر الملعب بعد انتهاء الشوط الأول.



يذكر أن محمد صلاح قدم أداء مميزا مع ليفربول في الموسم السابق وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.