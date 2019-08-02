محمد صلاح يعلق على قصة لأحد متابعيه عبر تويتر

وجه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الاول رسالة ساخرة لأحد متابعيه عقب نشر قصة مؤثرة عن شهامة جيرانه .



وكتب أحد متابعي محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "احد نزل من بيته لقى عربيته متغطية بمشمع بلاستيك , إستغرب من المنظر , و بعد ما سأل , عرف إن جاره كان بيدهن شبابيك البيت وخاف العربية تتوسخ فغطاها بمشمع , ربنا يكتر من الناس المحترمة دى . "



ليرد محمد صلاح ساخرا: "أنا شايف انه لو كان قاله يحرك العربية علشان هيدهن البيت كان وفر على نفسه حاجات كتير 😀بس عمل خير برده".



وكان صلاح قد شارك مع فريقه ليفربول في المباراة الودية أمس أمام نادي ليون والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه غادر الملعب بعد انتهاء الشوط الأول.



يذكر أن محمد صلاح قدم أداء مميزا مع ليفربول فى الموسم السابق وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.





