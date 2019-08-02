حملة مكبرة على محلات الجزارة وبيع اللحوم بالشهداء استعدادا لعيد الأضحى

شن مجلس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية تحت إشراف الدكتور ضياء حسب الله رئيس مجلس المدينة بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك المشكلة من رخص المحلات والبيئة والصحة والتموين حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم وذلك استعدادا لعيد الأضحى.



تم المرور على 11 محلا بناحية ميت شهالة وسرسنا والشهداء وتم بحث الرخص الخاصة بالمحلات وتم عمل 15 محضر شهادات صحية لبعض المحلات الغير متواجد بها شهادات صحية للعاملين بها.



كما تم تحرير 6 محاضر أخرى لمحلات تعليق لحوم خارج المحل بالمخالفة للاشتراطات الصحية .



وأعلن حسب الله على استمرار الحملات التموينية مكثف ويومي حتى موعد العيد للتأكد من صلاحية اللحوم المقدمة للمواطنين والتأكد من مصدرها.