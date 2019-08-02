ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: لا مشكلة لدي مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:51 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس /الخميس/ أن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة إليه.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله "هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلي.. سنرى ما سيحدث، لكن الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".

وأطلقت كوريا الشماليّة مقذوفات غير محددة قصيرة المدى، بحسب ما نقلت وكالة (يونهاب) للأنباء الكوريّة الجنوبية عن مصدر عسكري.

ترشيحاتنا

اجتماع في مكتب ترامب بسبب عقوبات ضد قطر.. تعرف على السبب

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

نفعلها دون وعي .. 6 أساليب خاطئة لغسل الشعر

بطول 72 مترا.. شاهد تحضير أكبر ساندويش بالعالم في 3 دقائق

سوسن بدر: الممثلة بتحتاس بعد الـ 30 وما حدث معى معجزة

إلغاء الولاية على المرأة.. سفيرة السعودية لدى أمريكا: صنعنا التاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء