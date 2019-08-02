الأمن الروسي: الداعشيان المعتقلان في تتارستان خططا لعمليات خطف رهائن

أعلن مسؤول في أجهزة التحقيق الروسية أمس /الخميس/ أن مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، اللذين تم القبض عليهما في جمهورية تتارستان الروسية مؤخرا كانا يخططان لعمليات تسميم واختطاف رهائن.



وقال ممثل أجهزة التحقيق - خلال جلسة المحكمة في قضية المواطنين رسلان شامشوتدينوف وإيلشات زايناغوتدينوف المتهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية في تتارستان، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنهما كانا يمارسان نشاطا دعائيا لتحريض سكان مدينة نيجنيكامسك على تنفيذ هجمات إرهابية، كما بحث الرجلان عن مواد سامة لتسميم منتسبي وزارة الداخلية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي، ودعيا كذلك إلى اختطاف رهائن، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية.



وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن - في وقت سابق - إلقاء القبض على الشخصين المذكورين للاشتباه بتخطيطهما لهجمات إرهابية. وتمت مصادرة متفجرات ومكونات لتجميع عبوات ناسفة وحسب معطيات جهاز الأمن، فإنهما من مؤيدي "داعش".