ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الروسي: الداعشيان المعتقلان في تتارستان خططا لعمليات خطف رهائن

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:59 ص
الامن الروسي
الامن الروسي
أ ش أ
أعلن مسؤول في أجهزة التحقيق الروسية أمس /الخميس/ أن مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، اللذين تم القبض عليهما في جمهورية تتارستان الروسية مؤخرا كانا يخططان لعمليات تسميم واختطاف رهائن.

وقال ممثل أجهزة التحقيق - خلال جلسة المحكمة في قضية المواطنين رسلان شامشوتدينوف وإيلشات زايناغوتدينوف المتهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية في تتارستان، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنهما كانا يمارسان نشاطا دعائيا لتحريض سكان مدينة نيجنيكامسك على تنفيذ هجمات إرهابية، كما بحث الرجلان عن مواد سامة لتسميم منتسبي وزارة الداخلية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي، ودعيا كذلك إلى اختطاف رهائن، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن - في وقت سابق - إلقاء القبض على الشخصين المذكورين للاشتباه بتخطيطهما لهجمات إرهابية. وتمت مصادرة متفجرات ومكونات لتجميع عبوات ناسفة وحسب معطيات جهاز الأمن، فإنهما من مؤيدي "داعش".

ترشيحاتنا

غرامة 10 آلاف جنيه .. القاهرة تحذر من الذبح في الشوارع خلال العيد

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية .. علي جمعة يجيب

شاهد.. آراء جماهيرية في عودة شيكابالا للزمالك.. ردود مفاجأة

موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

تجنب الدخول في مغامرات.. نصيحة عبير فؤاد لمواليد يوم 2 أغسطس

ننشر أسماء حركة تنقلات رؤساء ومفتشي المباحث بمديرية أمن القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء