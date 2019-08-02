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فرنسا: ينبغي إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:30 ص
النووي الإيراني
النووي الإيراني
أ ش أ
أعلنت الخارجية الفرنسية أمس /الخميس/ معارضة باريس ولندن وبرلين للعقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أهمية إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية - "نعتبر أنه ينبغي إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة، لا سيما وسط التوترات الشديدة".

من جهته، وعد الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع ظريف برغم العقوبات الأمريكية.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني أمس الأربعاء، في تصاعد جديد للتوتر بين البلدين.

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