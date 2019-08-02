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قبل شراء لحمة العيد..علامات للتفريق بين اللحوم البلدي والمستوردة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:58 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يستعد الجميع الي عيد الاضحي بشراء اللحم وطرق التفريق بين اللحوم الموجودة بالاسواق وقدمت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين علامات للتفريق بين اللحوم والكبدة البلدي عن المستوردة


1_ وجود كمية كبيرة من السوائل المدممة عند فك اللحوم والكبدة المستوردة.

2_ الغشاء المحيط بالكبدة البلدي يصعب جدا نزعه، بينما يكون سهل النزع في الكبدة المجمدة .

3_ الكبدة المجمدة يسهل تفتيتها عند الضغط عليها بالإصبع او اليد ولا يرتد نسيجها الى الخارج مرة اخرى

4_ عند وضع الكبدة المجمدة تحت الماء الجاري تنزل المياه منها مصحوبة بالدماء ويتغير لونها ليصبح باهت جدا ، بينما الكبدة البلدي تحتفظ بلونها دون نزول دماء منها بغزارة .

5_ توزيع الدهون :

اللحوم البلدي تتميز بتداخل اللحم والدهن بشكل واضح، وأن وجد دهن خارجي يكون أبيض اللون مائل للاصفرار، أما اللحم المستورد دهنه أقل ويرجع ذلك لفصل الدهن عن اللحم حتى تظل اللحمة متماسكة لوقت أطول.

6_ اللون :

اللحوم البلدي تتميز باللون الأحمر الفاتح والدهون لونها أبيض مائل للاصفرار، إما المستوردة لونها غامق ومائل للبني وهذا يرجع لطول فترة التخزين .

7_ الأنسجة:

اللحوم البلدي الانسجة فيها قوية ومتماسكة و والدهون متشعبة وموزعة بطريقة صحيحة اما اللحوم المستوردة انسجتها تتفتت بسهولة بمجرد تسييحها وعند غرز الإصبع فيها تتفتت.

8_ رائحة اللحوم المجمدة غالبًا "عطنة" بسبب تأكسد الدهون الموجود بها لتخزينها لفترة تحت درجة حرارة منخفضة.

9_ عند طهي اللحوم المستوردة ايا كان نوعها تستغرق وقتا طويلا عن اللحوم البلدي، ربما تصل احيانا الي ساعتين.

10_ تعكر لون الشوربه بعد الانتهاء من طهي اللحوم المستوردة، كما يمكن ان توجد بالشوربه شوائب لونها غامق.

11_ اثناء طهي اللحوم المستوردة، تتفتت ونجد اجزاء منها تطفو علي السطح، ونجد اللحوم غير متماسكه بحيث تنقسم القطعه الواحده لاكثر من جزء نتيجة التجميد ، بينما تحتفظ اللحوم البلدي بتماسك كل قطعة فيها.

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